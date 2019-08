Neymar-Real Madrid, Psg irremobile sulle condizioni: “Costa 200 milioni di euro”

Dopo due anni di permanenza, Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La lunga telenovela sulla cessione sta per concludersi con il ritorno in Spagna (questa volta al Real Madrid), ma le condizioni restano esattamente quelle iniziali, da cui il presidente Nasser Al-Khelaifi non vuole discostarsi: “Almeno 200 milioni di euro”. Così scrive il giornale francese Le Parisien: l’imprenditore qatariota, proprietario del club parigino, sarebbe molto infastidito dalla volontà del brasiliano di volersene andare, per questo le richieste sono assai alte (e due anni fa era arrivato per 222 milioni di euro). Neymar ha sempre espresso il desiderio di tornare al Barcellona, ma i contatti sono avviati con il Real Madrid, da cui potrebbero anche arrivare contropartite del calibro di Bale, James Rodriguez o Isco.