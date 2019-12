Neymar, ritorno al passato con vista al futuro? Scatto social con Messi e Suarez…

Neymar, Messi e Suarez di nuovo insieme. Questa volta non sul campo, ma ad una festa in Uruguay. Il brasiliano del Paris Saint-Germain si è mostrato sulla propria pagina Instagram in compagnia dei due tenori del Barcellona, sui ex compagni in blaugrana.

Un selfie che ha fatto ripensare ai bei momenti trascorsi insieme in Spagna dove i tre hanno formato a lungo il tridente più forte del mondo. Le voci di mercato. grazie anche a questo scatto, riprenderanno incessanti. Neymar, così come Messi, era stato invitato da Suarez alla festa per celebrare i 10 anni di matrimonio del Pistolero e di sua moglie. Lo scatto social è stato un bel modo per far vedere, ancora una volta, l’incredibile amicizia tra ex compagni…