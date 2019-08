Neymar, secco no del Psg a mega offerta del Real Madrid: i francesi aspettano…la Juventus

Potrebbe esserci la Juventus dietro al secco no del Paris Saint-Germain alla mega offerta del Real Madrid per Neymar. Dalla Francia sono convinti che dopo i tentativi dei blancos e quelli del Barcellona, sia arrivata l’ora della proposta bianconera per arrivare all’asso brasiliano.

Secondo l’autorevole quotidiano L’Equipe, infatti, la dirigenza del club pargino si aspetta di ricevere nel giro di pochi giorni anche l’offerta della Juventus, ultimo club ad essersi messo sulle tracce di Neymar. Nel corso degli ultimi contatti i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero comunicato l’intenzione di formulare una proposta, che anche in questo caso sarebbe strutturata con una parte cash ed un’altra parte coperta con contropartite tecniche. Il nome più gettonato è quello di Paulo Dybala che non rientra nei piani di Maurizio Sarri ma che potrebbe avere un ruolo centrale per i francesi.