Neymar Sr: “Mio figlio vuole essere felice. PSG-Barça, si tratta ancora”

Sembrava tutto fatto per l’addio al Paris Saint-Germain. Ed invece Neymar è rimasto in Francia. Il trasferimento pare però solo rimandato. Ne è convinto il padre del giocatore che ha svelato alcuni retroscena di mercato ai microfoni del Mundo Deportivo. Queste le sue parole: “Barcellona e PSG sono ancora al lavoro. Un brasiliano come unico pensiero ha quello di stare dove è felice, e a Barcellona mio figlio lo era particolarmente. Tanto che quando gli amici gli hanno chiesto se sarebbe tornato, si è commosso”. Insomma, la trattativa tra PSG e Barça non è ancora finita e nel 2020 il grande ritorno potrebbe diventare realtà.