Neymar, sul futuro regna la confusione: dalla Spagna negano le avances del Real Madrid

Continua a regnare l’incertezza sul futuro di Neymar. Andrà al Real Madrid, al Barcellona oppure alla Juventus? O alla fine rimarrà per un’altra stagione al Paris Saint-Germain? Il tempo stringe, restano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato estivo. Oggi il giornale spagnolo Marca ha lanciato la notizia che emissari della società di Florentino Perez si trovano a Parigi per discutere sull’acquisto del brasiliano, ma il Mundo Deportivo ci tiene a sottolineare che nessuno del Real si è recato nella capitale francese e soprattutto che il club non si è mosso e non si muoverà mai per portare a disposizione di Zidane il classe 1992. Il capitolo sarebbe chiuso, il tecnico francese darà fiducia al suo attuale parco attaccanti.

Nel frattempo, in Francia, L’Èquipe ha affermato che il Real Madrid avrebbe proposto 100 milioni di euro più i cartellini di Keylor Navas, James Rodriguez e Gareth Bale per ottenere Neymar. Il Mundo Deportivo replica con certezza: “Un’offerta mai esistita”.