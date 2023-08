Neymar ufficiale all’Al-Hilal: toccante il messaggio d’addio del Psg

Neymar è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Hilal.L'attaccante ha lasciato il Psgquest'estate per trasferirsi in Arabia Saudita, con i francesi che - secondo Rmc Sport - guadagneranno circa 90 milioni di euro dalla cessione e il brasiliano che ne percepirà un totale di 320 milioni in due anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore tramite profili social, dove scrive: "Sono qui in Arabia Saudita, e sono un 'Hilali'". Non è mancato poi il messaggio d'addio del club francese per cui O Ney ha rappresentato una leggenda: "In sei stagioni - così lo ha salutato la società parigina - l'attaccante brasiliano ha scritto la storia del club: a lui va il nostro grazie".