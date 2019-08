Neymar verso l’addio al PSG: quattro ipotesi sul suo futuro

Uno dei tormentoni estivi è il futuro di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano non sembra intenzionato a rimanere al Paris Saint-Germain, il club che lo ha acquistato dal Barcellona due anni fa. Dopo un biennio di alti e bassi, O’Ney vuole rilanciarsi altrove. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore si troverebbe di fronte a quattro opzioni. Da una parte c’è la tentazione del ritorno in Spagna. Il Barcellona lo riaccoglierebbe volentieri, pronto a comporre un attacco da sogno insieme a Suarez, Messi e Griezmann. Il Real Madrid, però, continua a restare vigile, pronto a piazzare la zampata vincente. Dall’altra parte ci sono due scenari particolari: Juventus e Bayern Monaco rappresentano sfide intriganti, ma comunque rischiose perché costringerebbero Neymar a cimentarsi in nuovi campionati. Ora toccherà al campione verdeoro decidere come muoversi.