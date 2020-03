Niente Juventus per Meunier, Rothen rivela: “Ha firmato col Borussia Dortmund…”

Quello di Thomas Meunier è tra i nomi più chiacchierati del calciomercato. L’esterno del Psg in scadenza di contratto col club francese, nella prossima finestra sarà libero di accasarsi gratuitamente con un nuovo club. Tante le società interessate tra cui anche Inter e, soprattutto, Juventus.

Ma i segnali che arrivano da Jerome Rothen, ex di Monaco e Psg e attuale opinionista, sembrano portare a tutt’altra pista. L’ex giocatore, parlando a RMC ha sganciato la bomba secondo cui Meunier avrebbe già firmato per un club tedesco: “Non è ‘quasi fatta’: Meunier ha firmato con il Borussia Dortmund. Posso dare questa informazione con sicurezza. Non andrò oltre, perché andrebbe contro gli interessi di Thomas”, ha detto Rothen. Al momento, però, nessuna conferma dai club interessati. Se fosse confermata l’indiscrezione, Inter e Juventus sarebbero state beffate.