Niente ritorno in Italia per Vidal? L’ex Juve pazzo di un club sudamericano

Il futuro di Arturo Vidal è ancora tutto da definire. Il centrocampista cileno sembra vicino all’addio al Barcellona dopo due stagioni positive. I rumors di mercato lo hanno spesso accostato all’Inter, dove troverebbe Antonio Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus. Tuttavia le sue dichiarazioni a ESPN Chile lasciano pensare ben altro. Infatti Vidal ha fatto sapere di avere un sogno ben preciso: “Sappiamo tutti cosa rappresenti il Boca Juniors in Argentina, i giocatori che hanno vestito quella maglia. Non ho mai avuto l’opportunità di giocare a La Bombonera, né con il Colo Colo, né con nessun’altra squadra. Ho sempre desiderato di provare una sensazione simile. Il Boca è un club vincente, i tifosi sono straordinari. Sarebbe un sogno, ma adesso non ci penso”.