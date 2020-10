Niente United per Sancho: due top club pronti a farsi avanti per lui

Jadon Sancho non lascia il Borussia Dortmund. L’attaccante inglese resta per ora con i gialloneri, declinando la proposta del Manchester United. I Red Devils avevano provato fino all’ultimo a strappare il bomber al club tedesco, senza riuscire nel loro intento. Tuttavia il giocatore potrebbe trasferirsi comunque altrove. Infatti, secondo quanto riportato da The Athletic e dal Daily Mail, Sancho piace anche ad altri due top club europei. Si tratta di Liverpool e Bayern Monaco.