Non c’è solo il Chelsea per Leao: dall’Inghilterra c’è un ricco club per il milanista

Al Milan non c'è più traccia di Leao e in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham è un bel problema. Pioli spera che sia la partita del suo riscatto ma intanto tiene banco la vicenda rinnovo del contratto che scadrà tra un anno. Il d.t. Maldini e il d.s. Massara si sono spinti ben oltre i confini tracciati dalla politica societaria: sul tavolo c’è una ricca proposta da 6,5 milioni a stagione fino al 2027. È quattro volte quello che Leao guadagna oggi, è praticamente quello che guadagnava Ibrahimovic fino all’ultimo rinnovo (condizionato dall’intervento al ginocchio). «Siamo fermi al capitolo precedente», ha detto Massara. Mentre il diretto interessato, condizionato comunque dai 19 milioni di risarcimento dovuti allo Sporting riflette: «Sto bene a Milano, sto parlando con le persone che si occupano di questo, vediamo che succede a fine stagione». In caso di mancata firma come sembra sempre più probabile, ci sarà da valutare le offerte per una cessione. Il Chelsea era e resta in prima fila: in questi mesi i contatti tra i Blues e l’entourage di Leao non si sono mai interrotti. Ma dall'Inghilterra scrivono che anche il Newcastle stia sondando il terreno per avere il portoghese.