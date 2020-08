Non solo Atalanta su Perin: un altro club vuole il portiere della Juventus

Il futuro di Mattia Perin è un vero e proprio rebus. Il portiere di proprietà della Juventus è reduce da una stagione dai due volti: la prima parte è stata contraddistinta dalle tante panchine con i bianconeri, chiuso da Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon, mentre la seconda lo ha visto protagonista con la maglia del Genoa, club a cui è stato girato in prestito a gennaio. Tuttavia ora resta da capire quale casacca vestirà nella prossima stagione.

DUELLO

Attualmente in pole position per lui c’è l’Atalanta, che lo gradirebbe come alternativa a Pierluigi Gollini. Se poi quest’ultimo dovesse partire, Perin diventerebbe il titolare, sfruttando anche la conoscenza del calcio di Gian Piero Gasperini accumulata negli anni a Genova. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il portiere potrebbe anche trasferirsi in Premier League: il Fulham lo ha chiesto insistentemente alla Juventus.