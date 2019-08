Non solo Atalanta su Sturridge: un club americano per l’ex Liverpool

Un ex Liverpool per l’Atalanta. Il possibile arrivo di Daniel Sturridge sta surriscaldando il clima dei tifosi dell’Atalanta, pronti ad abbracciare un grande calciatore. A parlare per l’ex Reds ci sono i numeri: 218 presenze in Premier League con ben 77 gol. Tuttavia, i nerazzurri non sono l’unico club disposto ad abbracciare l’esterno inglese. Oltre all’ipotesi Bologna c’è il rumors legato alla MLS. Infatti, il DC United è pronto a rimpiazzare il partente Wayne Rooney con Sturridge, facendo leva su un ricco ingaggio. Secondo la stampa inglese, il club statunitense starebbe aumentando il pressing per concludere rapidamente la trattativa. L’Atalanta deve aumentare il forcing per non farsi beffare.