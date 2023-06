Non solo Barça, anche un altro top club si aggiunge alla corsa Gundogan

Il futuro di Ilkay Gundogan è ancora tutto da scoprire. Perché se pochi giorni fa sembrava ormai concluso il trasferimento al Barcellona, tutto potrebbe cambiare a causa dell'entrata in scena di un top club: il Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe , infatti, il club parigino sarebbe entrato a "gamba tesa" nell'operazione e pronto a portare avanti l'asta di mercato. Dal canto suo, il tedesco va in scadenza di contratto proprio al termine della stagione - 30 giugno 2023 - e una serie di prestazioni di altissimo livello lo hanno fatto balzare in cima delle liste di mercato dei top club.

Sarà quindi corsa a tre per aggiudicarsi le prestazioni di Ilkay Gundogan per i prossimi tre anni. E - secondo fonti spagnole - sarebbe proprio quest'ultima la durata del contratto proposta dal Barcellona, che proprio in tale maniera lo aveva convinto a firmare fino al 2027. D'altro canto vi è anche la possibilità di una permanenza al Manchester City, dove il 32enne continua a vincere trofei su trofei e ieri si è aggiunta la Champions League. In ogni caso, il Psg c'è e sarebbe deciso ad approfittare del parametro zero. Con ogni probabilità, ne sapremo di più proprio la prossima settimana.