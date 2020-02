Non solo City su Lautaro: un’altra big inglese contatta l’Inter

I sogni di gloria dell’Inter passano anche attraverso i gol di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta mettendo in mostra una straordinaria crescita. E i suoi numeri hanno spinto diversi club a mettergli gli occhi addosso. Negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse del Manchester City. I Citizens hanno pensato al Toro per sostituire il proprio centravanti Sergio Aguero. Ma il club campione d’Inghilterra in carica non sarebbe la sola pretendente per il giocatore nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez. I Blues avrebbero intenzione di proporre all’Inter uno scambio di cartellini. Non è ancora stato noto il nome del giocatore da inserire nella trattativa.