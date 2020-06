Non solo il Bayern su Havertz: il Chelsea prepara il grande colpo

Il talento di Kai Havertz è troppo cristallino e lampante per passare inosservato. Il giocatore del Bayer Leverkusen ha mostrato un rendimento straordinario in questa stagione e inevitabilmente ha attirato l’attenzione dei top club europei. Finora in pole position per lui c’era il Bayern Monaco, pronto a fare follie per averlo in squadra. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, ci sarebbe una nuova pretendente: il Chelsea. I Blues, infatti, sarebbero disposti a cedere N’Golo Kanté per fare cassa e battere la concorrenza dei bavaresi, convincendo Havertz a trasferirsi a Londra. Se così fosse, il club inglese andrebbe a mettere a segno il secondo grande colpo della sessione di mercato dopo l’arrivo di Timo Werner.