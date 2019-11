Non solo il Real su Sancho: spunta una concorrente dall’Inghilterra

Il Borussia Dortmund non smette di sognare la conquista della Bundesliga. Nonostante il pesante k.o. rimediato contro il Bayern Monaco, i gialloneri si aggrappano alle reti di Jadon Sancho. L’attaccante inglese è uno dei prospetti più interessanti in Europa. Non è un caso che il Real Madrid abbia messo gli occhi su di lui e stia valutando l’ipotesi di acquistarlo nella prossima estate. Tuttavia, i piani dei Blancos rischiano di complicarsi maledettamente. Tutta colpa dell’inserimento del Liverpool. Lo riporta il Mundo Deportivo, convinto che i Reds possano anche contare sui buoni rapporti tra la dirigenza del Borussia e Jurgen Klopp. Terzo incomodo in questa sfida per Sancho è il Manchester City, pronto a sfruttare scenari favorevoli.