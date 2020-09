Non solo Inter, anche il Real su Kanté: il giocatore prende posizione

Corsa e geometrie, scatti senza fine e passaggi sempre impeccabili. N’Golo Kanté è uno dei punti di forza indiscussi del Chelsea come della Nazionale francese. Il centrocampista è un metronomo instancabile e preziosissimo per i compagni di squadra e gli allenatori. Non deve stupire che sia corteggiato da diversi club. Su tutti spiccano Inter e Real Madrid. Da una parte c’è la corte incessante di Antonio Conte, ex allenatore dello stesso Kanté; dall’altra parte c’è l’ammirazione di Zinedine Zidane, connazionale del giocatore dei Blues.

DECISIONE

Tuttavia, secondo quanto riportato da Don Balon, Kanté avrebbe già deciso su come comportarsi in futuro. Il giocatore e la sua famiglia si sono legati fortemente a Londra. Dunque nessun trasferimento in vista, almeno non nell’immediato.