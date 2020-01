Non solo Inter su Giroud: spunta una pretendente dalla Spagna

Nonostante gli ultimi pareggi, l’Inter continua a sognare un 2020 da protagonista. I nerazzurri cercano sul mercato importanti rinforzi per allungare ulteriormente la squadra a disposizione di Antonio Conte. Per dare respiro a Romelu Lukaku, si pensa a Olivier Giroud. L’attaccante francese è intenzionato a lasciare il Chelsea e l’Inter sarebbe una destinazione gradita. Tuttavia il club milanese potrebbe non essere il solo determinato a far sul serio per il giocatore campione del mondo nel 2018 con la Francia. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche il Barcellona sarebbe interessato a Giroud per sostituire l’infortunato Luis Suarez. Per l’Inter la minaccia rischia di diventare davvero concreta, qualora i catalani dovessero rompere anche gli ultimi indugi.