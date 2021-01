Si infiamma il mercato di riparazione. L’Inter lavora per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra gli obiettivi c’è anche Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. Tuttavia i nerazzurri non sembrano essere i soli ad aver messo gli occhi sul giocatore. Infatti, secondo Tuttosport, anche altri due club sarebbero pronti a farsi avanti. Si tratta di Roma e Sassuolo. Entrambi sono determinati a sfidare l’Inter per rinforzare la propria squadra.