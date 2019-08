Non solo l’Inter su Rakitic: spunta una rivale inglese

Il grande sogno dell’estate dell’Inter si chiama Ivan Rakitic. Il centrocampista croato potrebbe lasciare il Barcellona dopo cinque stagioni, ma non è chiaro dove potrebbe giocare nella prossima annata. I nerazzurri sperano di poter puntellare il proprio reparto mediano inserendo un giocatore di grande esperienza e qualità. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Express, il club milanese non sarebbe l’unica pretendente al campione del Barça. Infatti, anche l’Everton sogna il colpaccio. Il duello è pronto ad infiammarsi nelle prossime settimane, senza dimenticare Manchester United e Siviglia, possibili outsider in grado di inserirsi in extremis per soffiare Rakitic alle due pretendenti.