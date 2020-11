Non solo Real Madrid: un altro club spagnolo cerca Pochettino

Il futuro di Mauricio Pochettino potrebbe essere nuovamente in Spagna. Il tecnico argentino ha militato in carriera nell’Espanyol prima di dedicarsi alla carriera da allenatore, iniziata tra l’altro sempre con il club catalano. Poi il passaggio al Tottenham interrottosi all’inizio della scorsa stagione. Un anno dopo Pochettino è ancora senza squadra, ma forse non ancora per molto.

IPOTESI

Secondo alcune indiscrezioni riportate da TMW, infatti, l’ex Spurs potrebbe tornare in Spagna. Il suo nome era stato accostato fortemente al Real Madrid, a causa del rendimento non esaltante di Zinedine Zidane. Tuttavia ci sarebbe un altro club disposto a farsi avanti per lui. Si tratta dell’Athletic Bilbao, in cerca di un sostituto di Gaizka Garitano.