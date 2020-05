Non solo Serie A, torna anche il mercato: le possibili date

Nell’assemblea di Lega del 29 maggio non si è parlato solamente di date e Coppa Italia. L’incontro è servito anche per definire il periodo delle trattative estive. La fine dilazionata del campionato e delle Coppe Europee implica uno slittamento anche del calciomercato. Stando alle voci che circolano in questo periodo dovremo aspettarci una sessione infuocata e la l’assemblea ha deciso le date.

Mercato estivo

Secondo quanto riportato da SportMediaset l’assemblea di Lega avrebbe optato per il periodo compreso tra il primo settembre e il cinque ottobre. In quel mese spazio a tutte le trattative e i dirigenti dovranno lavorare d’anticipo per non arrivare all’ultimo secondo per strappare gli accordi. Inoltre sarà curioso vedere quale sarà l’evoluzione del mercato dopo un periodo di forte difficoltà economica per i club. Qualche settimana fa il dirigente bianconero Paratici aveva fatto la sua previsione: “Il prossimo sarà un calciomercato creativo ed elastico. Guardiamo alla quotidianità, ogni giorno cambiamo visione e siamo più pessimisti o ottimisti a seconda del bollettino delle 18. Bisogna essere elastici perchè pensi una cosa e due ore dopo devi pensarne un’altra, lo stesso sarà con il calciomercato“.