Non solo Theo, Leonardo vuole anche Lucas Hernandez al Psg

Non solo Theo Hernandez, nel mirino del Paris Saint-Germain si sarebbe anche suo fratello Lucas. Il ds Leonardo vorrebbe fare il doppio colpo e riunire i due esterni. Secondo Le10sport, il Psg potrebbe pensare ad entrambi gli Hernandez oppure provare l’offensiva solamente per il calciatore del Bayern Monaco, arrivato solamente una stagione fa per 80 milioni di euro.

Se l’attuale calciatore del Milan si è detto felice in rossonero, diverso potrebbe essere l’atteggiamento del fratello Lucas spodestato da Alaba e Alhonso Davies sulle corsie laterli. Ecco perché Leonardo potrebbe provare ad affondare il colpo. Gli ottimi rapporti, testimoniati dai tanti affari riusciti negli ultimi anni fra i due club, potrebbero favorire il trasferimento del classe ‘96 dai freschi campioni di Germania a quelli di Francia.