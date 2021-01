Nuova avventura per Cutrone. L’ex Milan e Fiorentina riparte dalla Spagna

Dopo la triste esperienza di Firenze Patrick Cutrone prova a rilanciarsi. Il giovane attaccante prodotto del vivaio del Milan, di proprietà del Wolverhampton passa ufficialmente in prestito secco al Valencia dove giocherà per i prossimi sei mesi. Il centravanti si giocherà tutto da qui al prossimo giugno visto che non ci sono riscatti fissati nell’operazione tra i due club. Valencia si conferma ancora terra per gli attaccanti italiani qualche anno dopo il passaggio dal club spagnolo di Simone Zaza, attualmente al Torino.