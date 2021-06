Nuova avventura per Hamsik: riparte dal Trabzonspor

L’ex Napoli Hamsik sbarca in Turchia e riparte dal Trabzonspor

L'Italia intera lo ha ammirato con la maglia del Napoli . Adesso per Marek Hamsik è tempo di una nuova avventura: dopo pochi mesi al Göteborg, sbarca in Turchia, al Trabzonspor . Lo hanno annunciato entrambi i club, il secondo con un tweet scenografico, il primo con un comunicato:

“Marek ci ha dato una grande mano mentre era con noi. Alla squadra, al club in generale e alla città di Göteborg. È un vero professionista in tutto ciò che fa ed è stato emozionante lavorare con lui da vicino. Inoltre, sappiamo che la presenza di Marek ha dato una spinta per l'intera IFK Göteborg su molti livelli”, ha spiegato il direttore sportivo Pontus Farnerud.