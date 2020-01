Nuova svolta per Manaj: l’ex Inter passa al Barcellona B

I tifosi dell’Inter lo ricordano come un grande talento mai definitivamente esploso con la casacca nerazzurra prima e nel panorama italiano poi. Rey Manaj resta comunque un attaccante di grandissimo talento. L’albanese classe 1997 ha scelto la Spagna per rilanciarsi dopo le incomprensioni e le difficoltà di adattamento in Italia. Prima l’Albacete e ora il Barcellona che lo ha inserito nella sua formazione B. Nella sua esperienza precedente ha realizzato 10 reti in 41 presenze. Questo l’annuncio ufficiale dell’Albacete: