Nzola rivelazione in Serie A: richieste allo Spezia dalla Premier

All’inizio della stagione in pochissimi avrebbero scommesso sullo Spezia. Ancora meno, forse, avrebbero pensato che l’avvio di stagione della squadra ligure sarebbe stato nel segno di M’Bala Nzola. L’attaccante ha un rendimento da vero e proprio top player: sette centri in dieci presenze. Numeri degni di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Non è un caso se dunque aumentano le richieste per il giocatore.

PROPOSTA

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, un club di Premier League avrebbe messo gli occhi su Nzola. Si tratta del West Ham. Per il momento non sarebbero pervenute vere e proprie offerte, ma l’interesse da parte degli Hammers è davvero molto forte. Si profila un nuovo incontro tra le due parti: il West Ham vorrebbe chiudere l’affare già a gennaio.