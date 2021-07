O. Marsiglia, vicino l’arrivo del laterale Pol Lirola

Il Marsiglia vuole vivere una stagione da protagonista e sta rinforzando la squadra in tutte le zone del campo.

Molto attivo in Francia, oltre allo scatenato PSG , c'è anche l'Olympique Marsiglia . Dopo gli arrivi di Gerson, Balerdi, degli ex Roma Pau Lopez e Under e De la Fuente , i marsigliesi sono pronti a piazzare l'ennesimo colpo in entrata, questa volta sulla fascia destra. Si tratta dell'esterno della Fiorentina Pol Lirola .

VOLONTA' - Il laterale ex Sassuolo, ha già avvisato la Fiorentina di voler cambiare aria, manifestando la volontà di unirsi alla squadra francese. L'accordo sembra essere imminente, ma le due parti non hanno ancora trovato l'intesa definitiva. Dalle ultime indiscrezioni, l'ultima offerta da 12 milioni di Euro, presentata dal Marsiglia, non ha ancora pienamente convinto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Non si esclude, comunque che le due società tornino ad aggiornarsi nei prossimi giorni, per concludere positivamente questa trattativa.