Odegaard al City, ma è tutto uno scherzo: la trovata della Real Sociedad

Devono essersela vista brutta i tifosi della Real Sociedad. La società basca, infatti, ha emesso un comunicato in cui annunciava la cessione di Martin Odegaard, centrocampista norvegese arrivato in prestito dal Real Madrid, con destinazione il Manchester City: “La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il prestito di Odegaard. Il giocatore resterà ai Citizens fino a giugno”. Tuttavia, la soluzione di questa improvvisa comunicazione stava nella data: il 28 dicembre è considerato dagli spagnoli il giorno degli scherzi, l’equivalente dell’1 aprile. Infatti, il club ha poi spiegato come si trattasse esclusivamente di una bufala, anche perché Odegaard è stato girato con la formula del prestito biennale dal Real Madrid alla Sociedad. Sospiro di sollievo per i tifosi baschi,