Ogbonna tra addio e rinnovo col West Ham: spunta un club di Serie B

Futuro incerto ancora per Angelo Ogbonna, il quale riflette su ogni possibilità e prende in considerazione anche quella di un rientro in Italia. Il difensore campione in Conference League con il West Ham di 35 anni si appresta a chiudere la sua carriera. Seppur gli hammers gli abbiano offerto un rinnovo di contratto a cifre e tempistiche ancora non note, a stuzzicare l'interesse del calciatore ex Juventus e Torino è l'offerta del Palermo. Perché secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i rosanero sarebbero alla ricerca di un difensore esperto e chi meglio di Ogbonna? Esperienza da vendere e voglia di conferme anche in Italia. Ad oggi si tratta solo di un ipotesi, ma chissà...