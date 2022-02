Orrico: “Club che ha preso Insigne ricchissimo. Potrebbe comprare via di Napoli”

Il Toronto ha preso Insigne e il calciatore avrà uno stipendio di 10 milioni di euro

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore di Empoli e Inter ha detto la sua sulla scelta di Insigne di andare al Toronto "Io credo che la situazione fosse impossibile da risolvere. De Laurentiis è un presidente formidabile dal punto di vista del bilancio, quasi un economista. Credo che non potesse fare nulla sul rinnovo. La squadra che ha preso Insigne è come una 'multinazionale', con quei soldi potrebbero comprarsi anche una strada a Napoli. De Laurentiis ha voluto dare un taglio agli ingaggi e non poteva fare nient'altro di più".