Osimhen al Napoli, la conferma del presidente del Lille: “Ha fatto la sua scelta”

Victor Osimhen e il Napoli presto insieme. Il giocatore del Lille è ad un passo dal club azzurro e la conferma è arrivata direttamente dal presidente della società francese Gerard Lopez. Parlando a L’Equipe, il numero uno del club ha affermato che la scelta del calciatore è compiuta.

Osimhen al Napoli: affare fatto

Osimhen al Napoli: tutto fatto o quasi. A confermarlo è stato il presidente del club francese Gerard Lopez che ai microfoni dell’’Equipe ha spiegato il perché del ritardo nella trattativa. Un affare che, in ogni caso, si farà. “Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell’operazione. Abbiamo dovuto ricominciare da zero. Il giocatore ha fatto la sua scelta: il Napoli. La trattativa è in stato decisamente avanzato, siamo ai dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento”.

Il classe 1998 nigeriano, dunque, si appresta a fare il suo arrivo in Italia al Napoli. Per lui un ingente investimento da parte del club azzuro che dovrebbe arrivare ad investire almeno 60 milioni di euro.

