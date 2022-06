Osimhen spaventa il Napoli: “Tutto può succedere. Mi vogliono in Premier e in Liga”

"Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere - ha detto dopo aver messo a segno un poker nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa - ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale".