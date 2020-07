Ospina-Meret, uno di troppo al Napoli? E spunta un nuovo nome per la porta

Tra gli argomenti più discussi della stagione del Napoli c’è l’alternanza tra i portieri Alex Meret e David Ospina. La difesa dei pali degli azzurri è toccata ai due estremi difensori che hanno ruotato in base alle esigenze tattiche richieste da Gennaro Gattuso. Uno scenario che difficilmente potrebbe riproporsi anche nella prossima stagione.

RIMPIAZZO

Non è da escludere, infatti, la decisione di lasciare Napoli da parte di uno dei due. Sia Meret che Ospina si giocano chance importanti nelle rispettive nazionali in vista delle competizioni internazionali (Europeo e Copa America) previste nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’agente di mercato Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il grande nome per assicurare agli azzurri un nuovo estremo difensore di alto livello sarebbe Luigi Sepe, attualmente in forza al Parma.