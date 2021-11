Owen sicuro: “Haaland andrà al Manchester City. Sarebbe perfetto”

Parla l'ex attaccante inglese

Se per Ferdinand, il Liverpool sarebbe l'ideale, di parere diverso è stato Owen che parlando a BT Sport ha detto: "Sinceramente non penso che il Liverpool andrebbe bene per Haaland. E penso che con lui Salah non segnerebbe molto come sta facendo. E neppure lo United andrebbe bene. Non sono convinto si adatterebbe. Anche il Chelsea non la vedo come una pista dato che hanno preso Lukaku. Per questo secondo me, la scelta migliore è il Manchester City. Sì, Haaland sarebbe perfetto per il Manchester City e credo andrà lì".