Özil felice: “Dio voleva che giocassi per il Fenerbahce, mia squadra d’infanzia”

Il sogno dei tifosi del Fenerbahce Istanbul diventa realtà: Mesut Özil si trasferisce in Turchia! Quanto si sapeva da giorni è stato ora confermato dall’ex nazionale. “Sono molto felice di venire in Turchia e indossare la maglia della mia squadra d’infanzia”, ​​ha detto al canale turco NTV in un’intervista telefonica. “Dio voleva che giocassi per il Fenerbahce. La indosserò con orgoglio la maglia e darò tutto per la squadra”, ha detto Özil che ha anche twittato con due figure giallo e blu, colori del suo nuovo club.

Ozil (Getty Images)

Özil si recherà a Istanbul con la sua famiglia e secondo i media turchi percepirà cinque milioni di euro. Il centrocampista tedesco ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Arsenal all’inizio di marzo prima dell’interruzione per il Coronavirus.