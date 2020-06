Ozil, il Fenerbahçe chiede aiuto… ai suoi tifosi per comprarlo

Mesut Ozil al Fenerbahçe grazie all’aiuto dei tifosi. Sarebbe questa la nuova frontiera del calciomercato, uno sforzo economico da parte dei fan per comprare un giocatore.

Dal Portogallo, e per la precisione secondo quanto riporta Abola, che cita Fotosport, il Fenerbahçe starebbe chiedendo ai propri tifosi un aiuto per pagare parte del costo del cartellino di Mesut Ozil, attualmente giocatore dell’Arsenal.

Ozil: sms da 3 euro da parte dei tifosi

Kemal Danabas, un membro del consiglio di amministrazione, è l’uomo alla base del progetto che prevederebbe l’invio di un messaggio di testo, del costo di tre euro, da parte dei sostenitori del club. Un sms attraverso il quale i fan del club turco potrebbero contribuire all’arrivo del fuoriclasse tedesco. Se questa soluzione vedesse l’intervento di circa un milione di fan, o comunque di un milione di messaggi, si avrebbe una cifra di tre milioni. Ma se dovesse accadere per i 5 milioni previsti, la somma totale potrebbe essere davvero ingente e con 15 milioni, l’arrivo di Ozil non sarebbe più soltanto un’ipotesi. Vedremo se questa strana idea verrà messa in atto. Potrebbe essere una nuova frontiera del calciomercato.

