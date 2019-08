Ozil, possibile addio all’Arsenal: resta viva la pista MLS

Sono giorni cruciali per Mesut Ozil. L’attaccante tedesco sta valutando se continuare o meno la sua avventura all’Arsenal. Attualmente, la volontà del giocatore sarebbe quella di cambiare aria, tentando una nuova avventura altrove. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, l’ex Werder Brema sarebbe vicino al trasferimento in MLS. Infatti, alcuni agenti di Ozil sarebbero impegnati in una trattativa con il DC United, l’ex squadra di Wayne Rooney. A giocare a favore di questa trattativa ci sarebbero anche i recenti fatti, con l’aggressione subita da alcuni individui. Ozil non si sentirebbe sicuro e, per questo motivo, gradirebbe cambiare campionato e residenza.