Padova, trattativa col Sassuolo per Luca Moro chiusa. Le cifre

Colpo del Sassuolo che si è aggiudicato la punta del Padova in questa stagione al Catania

Il Sassuolo acquista sempre talenti italiani e può permettersi il lusso di aspettarli e farli maturare senza pressione. Il club neroverde è un vero laboratorio che non finisce mai di stupire, anche con affari a sorpresa. Il ds Giovanni Carnevali sta trattando l'arrivo subito del centravanti del Pisa Lucca e poi è vicinissimo alla chiusura con il Padova per l'attaccante Luca Moro (adesso al Catania) che arriverà in estate. Sul piatto per il capocannoniere della Serie C (19 gol), un’offerta da quattro milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita per il club veneto. Oggi giorno decisivo con incontro tra Carnevali e Mirabelli, nuovo ds del Padova. In mezzo il desiderio della punta del primo contratto in A, un quinquennale per iniziare una nuova vita calcistica in maglia neroverde. Il presente si chiama Catania, dove i suoi gol piovono a raffica ma il futuro è in Emilia. Moro potrà così crescere e maturare mentre il Sassuolo proseguirà la sua tradizione di lavorare bene con i giovani.