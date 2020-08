Palermo, asse di mercato con il Monza per due centrocampisti

Rumors di mercato da Palermo con la dirigenza rosanero che vuole affidare al tecnico Boscaglia una squadra altamente competitiva. Secondo quanto riportato da “Tgs”, il club di Viale del Fante ha intrecciato un asse di mercato con il Monza, dal quale sodalizio del patron Silvio Berlusconi potrebbero arrivare i centrocampisti Marco Armellino (30enne ex Lecce e Reggina, con oltre 300 presenze fra Serie B e C) e Andrea Palazzi (24enne scuola Inter e vincitore di un “Viareggio” al tempo delle giovanili nerazzurre). Il primo è arrivato al Monza nel gennaio 2019 e anche nella scorsa stagione è stato fra i titolari (26 presenze, 3 gol); per il secondo è appena scattato l’obbligo di riscatto dai nerazzurri in virtù della promozione in Serie B dei brianzoli, ma nella cavalcata verso la promozione è rimasto un po’ ai margini (un gol in sole 5 presenze).