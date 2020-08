Palermo, Biasci arriva in città: le ultime sulla trattativa

L’attaccante Tommaso Biasci è arrivato a Palermo. Il calciatore attualmente di proprietà del Carpi la scorsa notte è atterrato presso l’aeroporto “Falcone e Borsellino”, con tanto di storia su Instagram ad immortalare il momento.

LA TRATTATIVA

L’arrivo dell’attaccante in rosanero, malgrado lo sbarco in Sicilia, potrebbe non essere così scontato. Non si sa, infatti, se l’attaccante si trovi nell’isola semplicemente per godersi una vacanza oppure per concretizzare l’affare con la società di Viale del Fante. Ma in ogni caso fino a questo momento la trattativa non sembra affatto facile: l’agente nei giorni scorsi ha dichiarato che l’ambizione del ragazzo è quella di giocare la Serie B, e dopo aver perso l’occasione di giocarla insieme al Carpi, adesso sembra che stia cercando un club in grado di metterlo al centro del progetto in cadetteria. I rosanero potrebbero far leva sulle importanti ambizioni stagionali e la prospettiva di promozione fin da quest’anno, ma sarà difficile mettere d’accordo tutte le parti coinvolte in causa.