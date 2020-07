Palermo, Boscaglia rifiuta i siciliani: “Sto bene a Chiavari”

Il Palermo non ha ancora un allenatore per la prossima stagione di Serie C. La società di Viale del Fante è alla ricerca ormai da mesi di un tecnico che abbia esperienza in categoria e che faccia divertire i tifosi.

IL TECNICO IDEALE

Nel corso di una conferenza stampa indetta qualche mese fa dalla società, Rinaldo Sagramola aveva dipinto l’identikit dell’allenatore ideale. L’amministratore delegato rosanero parlò di un profilo giovane, un tecnico che conosca già la Serie C e che magari l’ha già vinta, con dei fondamentali tattici in grado di portare spettacolo al “Renzo Barbera”. Più passano le settimane, però, e sempre maggiori sono i dubbi dei tifosi in merito all’identità della guida in panchina per il prossimo campionato, soprattutto dopo il secco rifiuto da parte di Roberto Boscaglia.

“NO, GRAZIE”

Nel capoluogo siciliano in molti erano sicuri del fatto che l’attuale tecnico della Virtus Entella, Roberto Boscaglia, fosse il prossimo allenatore del Palermo. Ieri questa certezza è venuta meno dopo le parole dello stesso tecnico, che attraverso i canali stampa della propria società ha voluto chiarire definitivamente la propria posizione: “Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari. Ci incontreremo nei prossimi giorni per gettare le basi per la nuova stagione“. Un secco rifiuto da parte dell’ex allenatore del Trapani, che adesso trova impreparata la società rosanero, alla disperata ricerca di una guida tecnica di cui non si vede nemmeno l’ombra.