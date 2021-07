Palermo, Buttaro si presenta: “L’obiettivo è il salto di categoria”

Oggi giornata di presentazione di Alessio Buttaro, nuovo difensore del Palermo, proveniente dalla primavera della Roma.

PRESENTAZIONE - L'ex giallorosso ha parlato della sua nuova realtà : "Lo stacco dalla Primavera alla Prima Squadra del Palermo in Lega Pro c’è. Si sente e ti devi sapere adattare a contrasti più forti e io cercherò di entrare in campo deciso".

TRAGUARDO - Non potevano mancare ovviamente domande sui traguardi che la squadra rosanero si pone in questa nuova stagione. Ad indicare la sua strada è lo stesso Buttaro: "Obiettivo salto di categoria. Personalmente posso parlarvi a livello di crescita. Cercherò di crescere il più possibile ma ho scelto quest’avventura e la intraprenderò fino in fondo. Dalla Primavera posso solo avere miglioramenti”.