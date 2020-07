Palermo, casting per l’attacco: tutti gli obiettivi del club siciliano

Il Palermo mira a costruire una squadra importante in vista della prossima stagione di Serie C, che si preannuncia ancor più difficile degli anni passati.

GIRONE DI FERRO

Con la mancata promozione del Bari nella finale playoff contro la Reggio Audace, il girone C della Serie C del prossimo anno sportivo sarà pieno di insidie e difficoltà. Oltre ai rosanero e ai biancorossi, l’anno prossimo alcune delle squadre più blasonate che faranno parte del raggruppamento meridionale della Lega Pro saranno Avellino, Catania, Catanzaro, senza contare i club che potrebbero scendere dalla Serie B (Trapani, Cosenza, Juve Stabia). Per questa ragione la società di Viale del Fante dovrà essere pronta ad acquistare giocatori di valore assoluto per tentare di raggiungere una difficilissima promozione diretta. Il primo tassello da inserire all’interno della rosa palermitana è rappresentato da un centravanti di razza.

IL BOMBER

Sono numerosi i nomi che potenzialmente potrebbero raggiungere la Sicilia per migliorare il reparto offensivo. Stando a quanto riporta Il Giornale di Sicilia attualmente il casting per la ricerca del bomber coinvolge principalmente Comi, Caturano, Di Piazza, Magnaghi, Gliozzi, Costantino e Corazza. Per Magnaghi avevamo già delineato la situazione, invece va approfondita la questione riguardante il centravanti della Reggina, Simone Corazza. Molto richiesto in Serie C, la squadra calabrese ha necessità di vendere alcuni over, e dunque la trattativa potrebbe viaggiare spedita e nelle prossime settimane potrebbero esserci interessanti novità.