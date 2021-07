Palermo, colpo in entrata: preso Giron!

Il Palermo ha annunciato l’acquisto del difensore Maxime Giron

Non solo Messi, Sergio Ramos, Jadon Sancho e Donnarumma. In questa sessione ci sono una miriade di club che stanno lavorando sul mercato per costruire i propri sogni e tornare nella massima serie della propria nazione. Come il Palermo, che sta operando per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione di Serie C.