Palermo, dal Vicenza arriva il portiere Desplanches

Sebastiano Desplanches è un nuovo calciatore del Palermo. Dopo una lunga trattativa, tra rilanci e ribaltamenti di fronte, i rosanero sono riusciti a strappare il portiere al Vicenza per un totale di 2 milioni di euro più Massolo ed eventuali bonus da 1 milione. Ciò è quanto riportato dal Giornale di Sicilia. Già nella giornata di ieri ha sbrigato le visite mediche e presto si unirà al ritiro con il resto dei compagni. Ricordiamo che l'estremo difensore classe 2003 è tra i giovani dalle maggiori prospettive del momento e agirà da vice del titolare Pigliacelli per poi, in futuro, prendere il suo posto. L'accordo dovrebbe essere un quadriennale, ma per la certezza attendiamo l'ufficialità del club.