Palermo-Di Piazza: nulla di fatto per l’attaccante ex Catania

Matteo Di Piazza non è al momento vicino al Palermo, una voce di mercato rimbalzata da ambienti rosanero negli ultimi giorni. L’ex giocatore del Catania infatti non ha mai avviato contatti con il club di viale Del Fante.

LA RICERCA DEL BOMBER

Il Palermo è alla ricerca di un bomber che garantisca gol e prestazioni importanti per le sorti dei palermitani. Dopo le voci che vorrebbero vicino un grande attaccante di Serie B alla società rosanero, adesso sembra che Matteo Di Piazza, ex centravanti del Catania, possa essere il prescelto di Rinaldo Sagramola per guidare i rosa alla risalita in Serie B. Sembra, però, che non tutto sia andato così liscio.

LA SMENTITA

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è arrivata una secca smentita da parte dell’agente del ragazzo in merito ad una presunta trattativa col Palermo. In questo modo la Società di Viale del Fante deve continuare la propria ricerca del centravanti di categoria che garantisca gol e rendimento, e molto probabilmente questo non sarà Matteo Di Piazza.