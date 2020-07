Palermo, doppio colpo in arrivo dal Carpi

Il Palermo sta iniziando a gettare le basi per il calciomercato estivo, in modo da costruire un team altamente competitivo per la prossima stagione di Serie C.

OBIETTIVO PROMOZIONE

L’obiettivo della società palermitana per il campionato di Lega Pro 2020/21 è la promozione in serie cadetta. Sagramola, amministratore delegato rosanero, nelle ultime settimane ha voluto preventivamente esprimere una maggiore cautela, specificando che la Serie B potrebbe anche arrivare nel giro di due anni; ma non per questo la società di Viale del Fante ha smesso di lavorare alacremente nel tentativo di allestire una squadra con ottimi elementi in ogni zona del campo.

DOPPIO COLPO

Il team di mercato siciliano pare che abbia nel mirino un doppio colpo preveniente dal Carpi. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la società di Mirri-Di Piazza sembra che abbia sondato il terreno per Tommaso Biasci e Michele Vano, il tandem offensivo che nel corso dell’ultima stagione in biancorosso ha realizzato la bellezza di 30 gol in 54 presenze. Fino a questo momento risulta che ci sia stato soltanto un sondaggio tra le parti per comprendere la volontà da parte dei giocatori e della società di appartenenza, ma non sono da escludersi risvolti importanti nelle prossime ore.