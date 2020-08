Palermo, ds Castagnini su Corazza autore di 14 gol con la Reggina

Il mercato del Palermo si orienta in questa fase sulla ricerca continua di un bomber da circa 10 gol. Il ds Castagnini continua a sondare il terreno e intrecciare rapporti con calciatori capaci di trascinare a suon di gol i rosanero che vogliono la B al primo affondo. E dopo Saraniti e Lucca, Castagnini si butta a capofitto su Simone Corazza autore di 14 gol la scorsa stagione con la maglia della Reggina. Lo riporta il Giornale di Sicilia, che descrive anche la base dell’accordo: biennale a cifre importanti. Ma con la Reggina può essere definita un’altra operazione, quella che riguarda il centrocampista Nicolò Bianchi, a conferma delle grandi ambizioni del club che – da poco promosso in Serie C – vuole provare subito la scalata in B con Boscaglia in panchina.